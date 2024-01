Suspeito de matar PM é indiciado por homicídio quadruplamente qualificado em Belo Horizonte

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Policiais civis de Belo Horizonte (MG) indiciaram por homicídio quadruplamente qualificado o homem apontado como autor dos disparos que mataram do sargento Roger Dias, que teve morte cerebral confirmada no dia 7 de janeiro na capital mineira.

A Polícia Militar informou que o autor dos tiros contra o sargento estava foragido após deixar a prisão pela saída temporária. Segundo as investigações, ele confessou o crime, disse que estava no veículo, mas não queria ser preso, motivo pelo qual teria disparado contra o policial. A informação foi publicada na ISTOÉ.

continua após o anúncio

O suspeito responderá pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe; motivo fútil; dissimulação que dificultou a defesa da vítima, para assegurar impunidade em outro crime.

O criminoso estava em fuga por roubo de um carro e porque as vítimas são agentes de segurança. Ele também foi indiciado por desobediência, resistência e porte ilegal de arma de fogo.

continua após o anúncio

Um segundo suspeito, que dirigia o carro em fuga, foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, motivo fútil, dissimulação que dificultou a defesa da vítima para assegurar impunidade em outro crime e pelo fato de as vítimas serem agentes de segurança. Também responderá por desobediência, resistência, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, tentativa de homicídio de um motociclista que foi atingido pelo carro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: