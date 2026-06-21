Suspeito de tentativa de sequestro de criança em Guaianases confessa participação

247 - Um dos suspeitos de participar da tentativa de sequestro de uma criança em Guaianases, na zona leste de São Paulo, admitiu envolvimento no crime no momento em que foi preso pela Polícia Militar.

O homem foi localizado e detido na última sexta-feira (19), no bairro de Santa Cecília, região central da capital paulista. Nas gravações feitas pelos agentes, ele reconhece sua participação no caso ao ser abordado.

“É eu mesmo, senhor. Eu sabia que vocês iam vir me buscar”, declarou o suspeito aos policiais.

Durante a conversa registrada pelas câmeras corporais, o homem afirmou que estava escondido desde a repercussão do caso e alegou temer represálias da população após a divulgação das imagens da tentativa de sequestro.

“Eu fiquei quase dois dias dentro de um córrego. Consegui sair ontem à noite. Eu vim pra cá para isso mesmo. Eu não ia na delegacia me entregar nunca, porque só esses videozinhos ‘véio’ aí tem mais de meio milhão de acesso, de visualização”, disse.

O suspeito também afirmou que sua vida foi prejudicada em razão do episódio, relatando aos agentes que “acabou com sua vida” ao se envolver na situação.

Tentativa de sequestro foi flagrada por câmeras

O caso ocorreu na tarde de 16 de junho, por volta das 16h, na Rua Moreira Neto, em Guaianases. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação e tiveram ampla repercussão nas redes sociais.

As gravações mostram o momento em que um homem desce de um táxi, aproxima-se de uma criança que estava em uma bicicleta e a arrasta em direção ao veículo, tentando colocá-la à força dentro do carro.

A tentativa de sequestro foi interrompida por um morador da região, que ouviu os gritos da criança, correu até o local e conseguiu puxar o menino para fora do veículo. Após ser resgatada, a criança corre para longe.

Nas imagens também é possível observar a reação de moradores da vizinhança, que cercaram o suspeito que tentou levar o menino e outro homem que permanecia dentro do táxi. Apesar da intervenção popular, os dois suspeitos conseguiram fugir naquele momento.

Taxista relatou versão apresentada pelos passageiros

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo taxista Robert de Souza, um dos suspeitos contratou a corrida inicialmente. Posteriormente, já em Ferraz de Vasconcelos, na Região Metropolitana de São Paulo, um segundo passageiro embarcou no veículo.

Segundo o motorista, um dos homens alegou que precisava buscar o próprio filho e afirmou que a criança teria sido “sequestrada” pela mãe, descrita por ele como usuária de drogas.

O taxista informou ainda que decidiu manter o carro parado ao perceber a gravidade da situação e a possibilidade de um rapto em andamento.

Polícia investiga possível ligação com mortes na zona leste

As investigações seguem em andamento. O caso é apurado pela Polícia Civil, que busca esclarecer todas as circunstâncias da tentativa de sequestro e identificar eventuais envolvidos.

Além disso, os investigadores analisam se dois corpos encontrados na zona leste da capital paulista — de um homem e de uma mulher — possuem alguma relação com o episódio.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o caso é objeto de inquérito policial instaurado pelo 44º Distrito Policial de Guaianases. O 53º Distrito Policial (Parque do Carmo) também atua nas apurações relacionadas ao caso.