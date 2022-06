Suspeito pela morte de Bruno e Dom se entrega à polícia em São Paulo

Apoie o 247

247 - Gabriel Pereira Dantas, suspeito de participar do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari, na Amazônia, se entregou nesta quinta-feira (23) ao 2º Distrito Policial da cidade de São Paulo.

Ele admitiu ter envolvimento no crime, de acordo com policiais ouvidos pela Folha de S. Paulo.

Dantas deve ser encaminhado para a guarda da Polícia Federal, responsável pela apuração do caso, ao lado da polícia do Amazonas.

