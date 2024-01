Suspeito por liderar milícia no Rio é assassinado a tiros

Apoie o 247

247 - Sérgio Rodrigues da Costa Silva, também conhecido como Sérgio Bomba, foi morto a tiros no domingo (21) no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, enquanto estava em um quiosque. A área foi isolada para investigação pela Polícia Militar.

A vítima estava acompanhada por uma mulher, que não sofreu ferimentos, indicando que os tiros foram direcionados especificamente a Sérgio. O incidente ocorreu por volta das 21h, e cabe destacar que Silva já havia sido alvo de um atentado no sábado (20) em Sepetiba, zona oeste do Rio.

continua após o anúncio

Como informado pelo UOL , em 2017, Sérgio Bomba foi detido sob a acusação de ser um dos líderes de uma quadrilha atuante na mesma região. A Delegacia de Homicídios da Capital está atualmente investigando o caso, com agentes buscando testemunhas e informações para elucidar a autoria e entender a motivação por trás do assassinato de Sérgio.

