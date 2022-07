Suspeitos tentam derrubar helicóptero do Bope (vídeo)

Moradores do Complexo do Alemão, no Rio, filmaram o momento em que criminosos atiram contra um helicóptero do BOPE durante uma operação da polícia na manhã desta quinta-feira (21). Ao menos três pessoas morreram no confronto.



🎥Redes sociais/Reprodução pic.twitter.com/qp9DlpKHqg

