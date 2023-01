Suzane von Richthofen reporta à polícia cidade e novo endereço após deixar prisão

Apoie o 247

247 - Beneficiada com a progressão para o regime aberto, Suzane von Richthofen informou à Justiça que vai morar em Angatuba, cidade no interior de São Paulo. Condenada por matar os pais, ela cumpre pena em liberdade desde a última quarta-feira (11). As informações são do portal G1.

Presa em 2002, Suzane foi transferida para Tremembé, também no interior paulista, em 2007. Desde então, cumpria pena na Penitenciária Feminina I Santa Maria Eufrásia Pelletier. Dos 34 anos e quatro meses de condenação, ela já cumpriu mais de 20 anos de prisão.

Somente com liberação da Justiça o condenado em regime aberto pode se mudar de cidade. No caso de Suzane, estando em uma residência ou em uma casa de albergado - imóvel coletivo que abriga presos em um mesmo regime - a própria Justiça determinará quando ela deve se apresentar para prestar contas.

Se cumprir todas as regras da liberdade condicional e obrigações junto ao judiciário, Richthofen poderá manter o benefício do regime aberto na cidade que reside.

