Tabata Amaral: 'como católica, me doeu ver o que Bolsonaro fez em Aparecida'

"Bolsonaro se diz cristão, mas prega o oposto do que Jesus ensinou", afirmou a deputada do PSB-SP

247 - A deputada federal reeleita Tabata Amaral (PSB-SP) criticou apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (13) e disse que se sentiu ofendida após confusão ocorrida no Santuário de Nossa Senhora Aparecida nessa quarta-feira (12).

"Sou católica. Fui coroinha. A igreja é importante para o jovem da periferia e foi importante para minha formação. E me doeu muito, enquanto católica, ver o que fizeram ontem", disse a parlamentar em entrevista ao portal Uol.

"Bolsonaro se diz cristão, mas prega o oposto do que Jesus ensinou. Prega o ódio e prega essa bagunça. Ele lembra mais os fariseus do que os ensinamentos de Jesus", complementou a deputada.

A pessebista pediu respeito com os rituais católicos. "Ver um santuário, que é sagrado para mim, e ver que vaiaram um arcebispo, que fizeram bagunça, é de um desrespeito tão grande. Tinha gente bebendo dentro da igreja, sendo agressivos com a TV Aparecida, que minha mãe acompanha. Ninguém é obrigado a seguir ritos católicos, mas na hora que você escolhe estar na igreja, tem que ter o mínimo de respeito".

A deputada foi reeleita com 337 mil votos no dia 2 de outubro. O PSB foi um dos nove partidos que apoiaram o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno.

De acordo com as pesquisas Quaest e Atlas Intel, divulgadas nesta quinta-feira (13), o ex-presidente continua em primeiro lugar na disputa do segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

No País, Lula conseguiu 48% dos votos válidos (57,2 milhões), contra 43% (51 milhões) do ocupante do Planalto no primeiro turno.

