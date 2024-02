Tabata não tem experiência política para ser prefeita, diz Valdemar Costa Neto

Apoie o 247

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a pré-candidata do PSB à prefeitura de São Paulo, a deputada federal Tabata Amaral, não possui experiência para comandar a maior cidade do país.

"A Tabata não tem experiência nenhuma. Ela nunca passou por um órgão público. Ela nunca passou por uma administração municipal. Aí ela vai dizer: 'mas o meu namorado é o prefeito de capital mais bem avaliado do país'. Só que o prefeito de Recife era filho do Eduardo [Campos], grande político", disse Costa Neto em entrevista à GloboNews, nesta quinta-feira (1).

Incomodada, Tabata foi às redes sociais rebater as declarações do presidente do PL: "Quando se é independente, isso incomoda e muito. E fica o questionamento: os ditos 'experientes' estão resolvendo alguma coisa? Sabemos que não, afinal, se a idade fosse sinônimo de boa política, a nossa política estaria de outro jeito. O que falta é gente honesta, preparada e com diploma de realidade!".

Valdemar então voltou atrás, dizendo que sua fala poderia ser interpretada como machista. "Eu coloquei mal, ficou parecendo uma fala machista", disse a O Estado de S. Paulo. "Como ela é mulher, ficou parecendo que eu estava fazendo uma declaração machista. Não foi a intenção, mas não deveria ter falado. Acho que ela é uma excelente pessoa, mas não é fácil ser prefeito".

