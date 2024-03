Tabata se reúne com Aécio para formar aliança com tucanos em SP

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) teve um encontro nesta semana com o colega Aécio Neves (PSDB-MG) - que liderou a campanha golpista contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) na década passada - buscando formar uma aliança com os tucanos para fortalecer sua candidatura à prefeitura de São Paulo, informa a coluna Painel da Folha.

Durante a reunião, Tabata ofereceu a possibilidade de o PSDB indicar o vice para sua chapa. Aécio, que defende uma candidatura própria na capital paulista, mostrou-se surpreso com a atitude da deputada e deu sinal verde para que ela avance nas negociações com lideranças tucanas em São Paulo.

continua após o anúncio

Do lado do PSB, a possibilidade de uma aliança é bem vista. Do lado do PSDB, existe simpatia ao nome de Tabata pelo presidente do diretório da capital paulista, José Aníbal, e, no âmbito nacional, a sigla vê com bons olhos a chance de a candidata ser uma aliada na eleição presidencial de 2026.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: