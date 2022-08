Tarcísio ataca todos os paulistas: 'precisou vir um cara de fora para resolver'

Apoie o 247

247 – O ex-ministro Tarcísio Freitas, que nasceu no Rio de Janeiro e disputará o governo de São Paulo como aliado do bolsonarismo, atacou os paulistas ao participar de uma sabatina do grupo Globo. Segundo ele, os cidadãos nascidos no estado não são capazes de resolver os problemas locais. “Vai precisar um cara de fora de São Paulo chegar aqui e concluir o Rodoanel (...), e fazer o metrô andar”, ele.

"Ex-ministro da Infraestrutura, filiado ao Republicanos a pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio prometeu que, se eleito, vai reduzir as alíquotas e ICMS e IPVA, afirmou que levará a universidade pública ao litoral paulista e ao Vale do Ribeira, e defendeu ainda a promoção de rodeios no interior paulista, ao falar de propostas para a Cultura. O candidato prometeu também revisar o uso de câmera corporal por policiais", aponta reportagem do Valor .

O uso de câmera por policiais, política implementada por João Doria, reduziu drasticamente a violência policial em São Paulo.

