Tarcísio de Freitas diz que “escola de tempo integral não pode ser prisão para aluno”

247 - O candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos,Tarcísio de Freitas, disse em um evento voltado a conservadores, em Leme, interior de São Paulo, neste domingo (18), que “escola de tempo integral não pode ser prisão para aluno”.

O recado foi para o também candidato ao governo de SP Rodrigo Garcia (PSDB), defensor da expansão das escolas de ensino integral com a oferta de cursos técnicos para toda a rede.

Nas redes sociais, Garcia deu um recado a Tarcísio e pediu que o candidato respeitasse as conquistas do estado. "Eu não falo mal do seu estado aqui. Comparar escola integral com prisão é um desrespeito a nós paulistas. Pergunte para as mães o que elas acham de ver seus filhos estudando e se alimentando em dobro".

.@tarcisiogdf, respeite as conquistas de SP. Eu não falo mal do seu estado aqui. Comparar escola integral com prisão é um desrespeito a nós paulistas. Pergunte p/ as mães o q elas acham de ver seus filhos estudando e se alimentando em dobro. (+) pic.twitter.com/Qw5so5Yrqu — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) September 19, 2022

O candidato bolsonarista também voltou a criticar o uso de câmeras corporais no colete dos policiais militares do Estado, um dia depois de afirmar, no debate realizado pelo SBT, que reavaliaria a utilização das câmeras. Tarcísio diz que as câmeras colocam o policial em desvantagem em relação ao criminoso. Tarcísio disse que “ficaria mais barato fazer o monitoramento de criminosos no regime aberto e que voltam a cometer crime”, mas cabe lembrar que o uso de tornozeleira é uma decisão que compete à justiça e não ao estado.

“Depois o Datafolha diz que 90% da população apoia a câmera nos policiais. É mentira", esbravejou Tarcísio. Estudos já indicam que o uso de câmeras corporais aumenta a proteção da tropa e reduz a letalidade policial. Pesquisa do instituto Datafolha divulgada em julho revelou que a aprovação do uso de câmeras nos uniformes dos policiais militares é superior a 90% em São Paulo.

