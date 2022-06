Tarcísio de Freitas usará cores diferentes na campanha para se distanciar de Bolsonaro

"Queremos mostrar que somos, sim, bolsonaristas, mas com nuances", explicou o publicitário do candidato ao governo de São Paulo edit

247 - O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) usará em sua campanha ao governo de São Paulo tons de verde e amarelo diferentes dos adotados por Jair Bolsonaro (PL).

A ideia é manter a identificação com os bolsonaristas, mas deixar claro que existem "nuances" entre Tarcísio e o chefe do governo federal, explica o publicitário do candidato, Pablo Nobel, à Folha de S. Paulo. "Queremos mostrar que somos, sim, bolsonaristas, mas com nuances".

Apesar disso, Tarcísio e Bolsonaro devem fazer várias aparições juntos na televisão. O ex-ministro aposta em sua ligação com seu ex-chefe para chegar ao segundo turno da eleição estadual.

