Tarcísio de Freitas vai sancionar aumento de 50% no próprio salário

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou que sancionará o aumento de 50% em seu próprio salário. O aumento beneficia a elite do funcionalismo público que tem a remuneração do governador como referência para o teto. É o caso dos auditores fiscais e policiais.

"O impacto orçamentário do reajuste é estimado em R$ 1,5 bilhão. Com a medida, o salário do governador deve subir de R$ 23 mil para R$ 34,6 mil; o de vice de R$ 21,9 mil para R$ 32,9 mil; e o dos secretários, de R$ 20,7 mil para R$ 31,1 mil. A medida é uma reivindicação da elite do funcionalismo paulista, que afirma que o teto está congelado desde 2019", informa o jornal O Globo.

Ele também adiantou que vetará o projeto de lei que visa reduzir de 4% para 1% a alíquota do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), o “imposto sobre herança”. Para as doações, a taxa passaria de 4% para 0,5%.

O projeto é de autoria do deputado Frederico d'Avila (PL), aliado bolsonarista que participou do governo de transição. O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no fim de dezembro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.