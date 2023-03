Tarcísio decreta abertura de licitação para linha de trem entre São Paulo e Campinas

Apoie o 247

247 - O governo Tarcísio de Freitas publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (23) as regras para a concessão da linha de trens de passageiros que ligará a cidade de São Paulo a Campinas, a 90 km da capital. No mesmo ato, o governo autoriza a concorrência internacional.

O projeto do Trem Intercidades (TIC) prevê a construção e concessão da linha férrea por 30 anos. A empresa vencedora operará um trem que viajaria por 64 minutos entre as estações Barra Funda e Campinas Central, além de linhas de transporte entre as cidades.

No Plano de Parcerias e Investimentos (PPI) do governo de SP, a proposta envolve aportes de R$ 12,8 bilhões, contando com a construção da infraestrutura para a operação. (Com informações do Diário do Transporte).

