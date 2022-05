Tarcísio diz que São Paulo repetirá polarização Lula-Bolsonaro e que seu chefe respeitará o resultado das urnas

Apoie o 247

247 – O pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prevê a repetição da polarização Lula-Bolsonaro em São Paulo, com a disputa entre ele e Fernando Haddad. "Pré-candidato ao governo paulista, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas diz confiar nas urnas e que o presidente Jair Bolsonaro (PL), seu aliado político, respeitará o resultado das eleições por ser ‘um democrata’. Filiado ao Republicanos, Tarcísio refuta associação com o Centrão e avalia gestão do ex-governador João Doria (PSDB) como ‘desastre’. Bolsonarista, ele aposta na reprodução em São Paulo da polarização nacional e afirma ser capaz de atrair eleitores de centro", apontam os jornalistas Guilherme Caetano e Ivan Martínez-Vargas , do Globo, que o entrevistaram. A agenda que ele apresenta para São Paulo se concentra na privatização de bens públicos, como o aeroporto de Congonhas e o porto de Santos.

