Tarcísio foi criticado pelo próprio vice por mudança de domicílio eleitoral: "péssimo exemplo"

Brasil de Fato - O ex-prefeito de São José dos Campos (SP) e vice na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo paulista, Felício Ramuth (PSD), afirmou em julho deste ano que se arrependeu de ter votado em Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2018.

Em entrevista publicada no Youtube do jornal O Vale, Ramuth também chamou de "péssimo exemplo" a mudança de domicílio eleitoral feita por Tarcísio, que foi alvo de investigação por parte da Promotoria Eleitoral. Na época, ele era pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSD.

"Eu acho que ele [Tarcísio] já começa mal, quando declara um domicílio eleitoral que não é verdadeiro. Lembra quando o Sarney trocou o título pro Amapá, para ser candidato a Senador? É um péssimo exemplo. Então lembra um pouco essa estratégia. Eu não concordo, eu acho que [o Tarcísio] já está começando mal. Se morasse aqui há mais tempo, tivesse um vínculo melhor", opinou Ramuth.

A entrevista prossegue, e Ramuth associa a então pré-candidatura de Tarcísio a um "governo de extremos" encabeçado por Bolsonaro. O político ressalta não ter feito campanha para Bolsonaro, mas diz que votou nele.

"Se a população quiser mais do mesmo, vai optar pelo candidato do Dória. Se a população quiser ver aqui esse governo de extremos como a gente está vendo no governo federal, ela vai optar pelo candidato do Bolsonaro", diz o ex-prefeito de São José dos Campos.

"Na eleição passada, eu fiz minha escolha pelo Geraldo Alckmin no primeiro turno. E depois fiz minha opção, entre o Haddad e o Bolsonaro, pelo Bolsonaro. Me arrependi, mas fiz minha opção", diz, ao sinalizar que preferia "um terceiro nome" na campanha presidencial.

