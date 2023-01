Tarcísio nomeia próprio cunhado e cunhado de Bolsonaro como assessores

Governador também empregou policial federal que atuou como segurança no episódio de tiroteio em Paraisópolis edit

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou seu cunhado e o cunhado de Jair Bolsonaro (PL) como seus assessores especiais. A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira (11), informa reportagem da Folha de S.Paulo.

O militar Maurício Pozzobon Martins, cunhado de Tarcísio, já havia atuado como contratado remunerado na campanha eleitoral do governador. Foi esse mesmo cunhado que alugou a Tarcísio um imóvel em São José dos Campos, no interior de São Paulo, por valor inferior ao de mercado.

Martins foi nomeado para o cargo de "assessor especial do governador 2", com salário inicial de R$ 21.017,85 ao mês.

Já Diego Torres Dourado, irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi nomeado para o cargo de "assessor especial do governador 1", com vencimento inicial previsto de R$ 19.204,22 ao mês.

O Diário Oficial traz ainda a nomeação do policial federal Danilo César Campetti, que trabalhou na segurança de Tarcísio durante a campanha e atuou no episódio em que um tiroteio em Paraisópolis interrompeu a agenda do então candidato, em outubro passado.

