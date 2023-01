Tarcísio participa de reunião com Lula para discutir privatização do Porto de Santos

Governador de São Paulo também irá procurar o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para tentar convencê-lo a manter o projeto de privatização do terminal portuário edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião, nesta quarta-feira (11), com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Um dos principais assuntos da pauta do encontro, segundo a revista Exame, será a privatização do Porto de Santos.

A privatização do terminal portuário paulista é de interesse de Tarcísio, que elaborou o projeto visando entregar o complexo à iniciativa privada quando ainda ocupava o cargo de ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro (PL).

Ainda segundo a reportagem, a presença de Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, não foi confirmada no encontro desta quarta-feira, “mas Tarcísio deve procurar o novo ministro nos próximos dias para demovê-lo da ideia de manter o caráter estatal do Porto de Santos”.

