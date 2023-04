Tarcísio quer mandar moradores em situação de rua para o interior do estado

Apoie o 247

247 - O governo de São Paulo está lançando o programa "Saindo das Ruas" com o objetivo de realocar moradores de rua, em sua maioria da capital paulista, para o interior do estado. A iniciativa busca incentivar os produtores rurais a contratarem pelo menos uma pessoa em situação de rua, e em contrapartida, o estado se compromete a comprar a produção do que for plantado. Além disso, o governo irá custear o transporte dos moradores de rua e abrir vagas em outras atividades econômicas, como na gastronomia.

Com o "Saindo das Ruas", o governo de São Paulo busca criar oportunidades para que os moradores de rua possam reconstruir suas vidas por meio do trabalho no campo, promovendo a inclusão social e a geração de renda. A iniciativa também visa fortalecer a agricultura familiar, impulsionando a produção local de alimentos e contribuindo para o desenvolvimento econômico das áreas rurais do estado.

Ao G1, a coordenadora-auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública, Fernanda Balera, ainda não teve acesso ao programa, mas afirma que se preocupa com alguns pontos da proposta, como a prática de convencer o morador de rua a se mudar, a ausência de informação sobre capacitação dos trabalhadores, a remuneração e condições de trabalho e possibilidade de empregos análogos à escravidão.

