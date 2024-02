Tarcísio rebaixa chefes da PM, revolta oficiais e abre crise com a corporação

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Tarcísio de Freitas mudou quase toda a cúpula da Polícia Militar de São Paulo e causou revolta nos oficiais, gerando uma crise na instituição, revela reportagem do jornal Estado de S.Paulo. “A principal mudança foi a troca, nesta quarta-feira, 21, do número 2 da corporação, o coronel José Alexander de Albuquerque Freixo, rebaixado como outros coronéis que ocupavam os principais cargos da instituição. Eles foram substituídos por coronéis mais ‘modernos’ - com menos tempo de serviço e promovidos mais recentemente”, detalha a reportagem de Marcelo Godoy e Pedro Augusto Figueiredo.

A reportagem ainda destaca as minúcias políticas presentes nas alterações. “As trocas foram interpretadas pelo grupo descontente como uma tentativa de interferência política do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PL-SP), na corporação. Os coronéis que ascenderam seriam ligados ao secretário, que foi capitão da PM e membro da Rota”.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: