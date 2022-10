Tarcísio se recolhe em meio ao escândalo de Paraisópolis

Apoie o 247

247 - Em meio a grandes revelações do escândalo de Paraisópolis , o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), optou por se recolher nesta reta final de campanha eleitoral, a fim de evitar mais 'derrapadas' que ameacem seu ligeiro favoritismo contra o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT). A informação é do portal Metrópoles.

Para os próximos três dias, os últimos da campanha eleitoral, Tarcísio não participará de atos e passeatas. O ex-ministro bolsonarista reservará seu tempo à preparação para o debate na TV Globo desta quinta-feira (27) e para a sabatina no SBT na sexta-feira (28).

A postura de se esconder em plena campanha eleitoral não é nova para Tarcísio: após cometer uma gafe e chamar o bairro Campos Elíseos de "Campos dos Elíseos" no debate da Band, ele também já não compareceu aos debates do SBT e Record e a uma sabatina com Haddad no programa Roda Viva, da TV Cultura.

Agora, com o agravamento do caso de Paraisópolis envolvendo o candidato bolsonarista, sua campanha se retrai ainda mais. Vale lembrar que um evento da campanha de Tarcísio foi interrompido no dia 17 por um tiroteio e o candidato bolsonarista alegou, falsamente, ter sido vítima de um atentado.

A Folha de S. Paulo publicou nesta terça-feira (25) um áudio flagrando um integrante da campanha de Tarcísio pressionando um cinegrafista da Jovem Pan a apagar determinadas imagens do tiroteio. O cinegrafista Marcos Andrade, então, revelou em entrevista bombástica ao jornalista Artur Rodrigues , da Folha de S. Paulo, que filmou um agente da Abin e policiais à paisana, da equipe do próprio Tarcísio, disparando tiros em Paraisópolis, numa ação que matou um jovem desarmado chamado Felipe Silva de Lima, de 28 anos.

O cinegrafista também afirmou que a campanha de Tarcísio pediu sua cabeça, cobrando a sua demissão da Jovem Pan, até que, nesta quinta-feira (27), ele mesmo pediu a rescisão de seu contrato.

"Eu também estou assustado, porque você não sabe com quem está lidando. Medo não por mim, mas pela minha família, entendeu? Eu estou com minha esposa para ganhar nenê neste próximo mês. A minha preocupação é só essa, da minha família, entendeu, da integridade física de todos. Eu espero que acabe tudo bem, é a minha esperança, para a minha pessoa, para a minha família. Claro que eu tenho medos", disse o cinegrafista.

