Tarcísio se reúne com ministros do STF em meio a pressão por prisão domiciliar para Bolsonaro

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), realiza nesta quinta-feira (19) uma série de reuniões com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar de processos de interesse do estado. De acordo com informações publicadas pela Folha de S.Paulo, há também a expectativa de que o tema da possível concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro seja discutido nos encontros.

A agenda de Tarcísio inclui reuniões com os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Edson Fachin, entre 16h e 19h15. Segundo a reportagem, a recente internação de Bolsonaro reativou articulações políticas com o objetivo de convencer Moraes a autorizar a mudança de regime.

De acordo com interlocutores do governador, Tarcísio, que é visto como um elo entre setores da direita e o STF, deve levar o tema aos ministros com o intuito de sensibilizá-los diante do estado de saúde do ex-presidente. Entre magistrados, também há a expectativa de que o assunto seja tratado durante as conversas.

O principal foco das tratativas é o ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal de Bolsonaro. Cabe a ele decidir sobre eventuais mudanças no cumprimento da pena. Recentemente, Moraes negou pedido de prisão domiciliar ao avaliar que a unidade prisional conhecida como Papudinha possui estrutura para atender possíveis intercorrências médicas do ex-presidente, que cumpre pena de 27 anos e três meses por envolvimento em trama golpista.

Após a internação hospitalar, a defesa de Bolsonaro apresentou novo pedido de reconsideração. Os advogados alegam agravamento no quadro clínico e sustentam que a manutenção do regime fechado é “absolutamente incompatível com a preservação de sua saúde e integridade física”.

Embora o caso envolvendo o ex-presidente gere expectativa, as agendas oficiais divulgadas pelo STF indicam que o tema central das reuniões é o processo de privatização da Sabesp. A ação começará a ser julgada em plenário virtual da corte nesta sexta-feira (20).

Além disso, na reunião com Luiz Fux, Tarcísio deve tratar de outro julgamento em andamento no STF, que analisa o decreto estadual que revogou a isenção de ICMS para áreas de livre comércio. Até o momento, há três votos contrários ao governo paulista, proferidos por Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, e um favorável, de Kassio Nunes Marques.