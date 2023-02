Tarcísio veta projeto de distribuição gratuita de absorventes em escolas de SP

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vetou por completo a proposta que previa a distribuição gratuita de absorventes em escolas estaduais, em presídios e para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O PL 'Menstrução Sem Tabu' havia sido aprovado pela Alesp no dia 21 de dezembro do ano passado. A Casa ainda tem o poder de decidir se mantém ou não o veto.

Segundo o governador, São Paulo já possui políticas para combater a pobreza menstrual.

Ele disse ainda que a medida suprime “do governador margem de apreciação que lhe cabe na condução da administração pública, de modo a contrariar as prerrogativas próprias do chefe do Poder Executivo”.

O governador também declarou que o projeto não traz ”estimativa de impacto orçamentário e financeiro” para os cofres públicos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.