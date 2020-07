Tarso Genro defende que PT abandone candidatura e apoie Boulos em São Paulo

247 – O ex-governador gaúcho e ex-presidente nacional do PT, Tarso Genro, propõe que seu partido abandone a candidatura própria em São Paulo, com Jilmar Tatto, e apoie a chapa Boulos-Erundina, que, no dia de ontem, venceu as prévias do Psol , com 61% dos votos. “É preciso saber selecionar não só quem é o melhor candidato, mas também quem tem mais possibilidades de unificar a esquerda”, diz ele.

“Não tenho nenhuma restrição de princípios em relação a Jilmar Tatto, mas sim ao fato de o PT forçar ter a cabeça de chapa. O PT precisa se abrir e mostrar a grandeza política que temos. Sabemos ser tanto cabeça de chapa como apoiar outro candidato. É preciso ter grandeza política para ter um candidato de unidade”, afirma Genro, segundo aponta reportagem do Valor.

