Taxa de isolamento durante quarentena de coronavírus sobe para 59% em SP. A meta é 70%

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na tarde desta segunda-feira (13) que a taxa de isolamento social subiu de 47% quinta-feira passada (9) no estado de São Paulo para 59% neste domingo (12) de Páscoa. O Executivo estadual quer o isolamento da população chegue aos 70%. O estado tem pelo menos 8.755 casos e 588 mortes provocadas pelo coronavírus. Em nível nacional são 22,7 mil confirmações e 1.270 óbitos.

"O esforço que fizemos no final da última semana e a orientação do governo do estado de São Paulo e das prefeituras que compõe os 645 municípios do estado de São Paulo deu certo, subimos de 47 para 59% foi o isolamento social aferido ontem", disse o governador em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com Doria, a taxa de 59% é "uma conquista da população, uma conquista das pessoas de bem, da medicina, da ciência e daqueles que querem a vida, querem viver e querem permitir que outras pessoas tenham direito à vida".

"Quanto melhor e maior for o isolamento mais rapidamente sairemos desta crise e voltaremos ao normal, por isso a convicção de que tudo vai passar, mas vai passar se nós pudemos ajudar", afirmou.

