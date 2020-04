TCM-SP destina R$ 8,2 milhões para ações da prefeitura de São Paulo contra coronavírus

"A reversão desses recursos em prol desse objetivo comum se impõe como medida emergente de proteção à saúde da população”, ressaltou o conselheiro João Antonio, presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo edit

247 - O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) encaminhou à Câmara Municipal de São Paulo o Projeto de Lei nº 248/2020 no qual, como medida excepcional, transfere, no exercício de 2020, o saldo de 8,2 milhões de reais de seu Fundo Especial de Despesas para os cofres da prefeitura para ações de combate à pandemia do novo coronavírus.

Na área da Saúde, o Tribunal indica que esse dinheiro seja destinado à compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras e luvas, para os servidores da rede municipal de Saúde; de ventiladores mecânicos e de testes para verificação de infecção pelo coronavírus a serem aplicados na população.

Como o Fundo de Despesas do TCMSP foi instituído pela Lei nº 15.025/2009 com finalidade específica de assegurar recursos para expansão e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal, como sua modernização técnico-legislativa e capacitação e qualificação profissional de seus servidores, entre outras, houve necessidade de o Tribunal encaminhar também à Câmara Municipal projeto de lei que permita a reversão do valor do saldo do Fundo ao Tesouro Municipal.

“Neste momento em que todos os esforços estão voltados ao enfrentamento da epidemia, a reversão desses recursos em prol desse objetivo comum se impõe como medida emergente de proteção à saúde da população”, ressaltou o conselheiro presidente João Antonio.

