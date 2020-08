TCU determina que Ministério da Economia renove Recuperação Fiscal do Rio

O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, determinou que o Ministério da Economia autorize a prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio. A renovação foi autorizada em caráter liminar edit

A reportagem do jornal O Globo destaca que “como se sabe, o Regime de Recuperação do Rio tem fim no início de setembro. O Estado solicitou a sua prorrogação por mais três anos, como prevê a lei que instituiu a recuperação fiscal, mas divergências com integrantes da Fazenda Nacional têm travado o acordo. Dantas concedeu a liminar até "o pronunciamento conclusivo do Ministério da Economia sobre a necessidade e a eficácia da prorrogação definitiva para o equilíbrio das contas estaduais, ou sobre sua rejeição".”

