'Te amo além desta vida', diz filha de empresário que estava desaparecido em Angra dos Reis

A jovem Maria Alice Morett, de 18 anos, afirmou nas redes sociais que teve "o melhor pai do mundo". Ela é filha do empresário Leonardo de Andrade, que teve o corpo encontrado por pescadores em Angra dos Reis (RJ) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A jovem Maria Alice Morett, de 18 anos, filha do empresário Leonardo de Andrade, que teve o corpo encontrado por pescadores em Angra dos Reis (RJ), nessa quarta-feira (15), fez uma despedida emocionada ao pai nas redes sociais. Acompanhado de uma foto dos dois, quando ela ainda era criança, Maria Alice afirmou que teve "o melhor pai do mundo". O corpo dele ficou desaparecido por 25 dias. De acordo com o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), responsável pelas investigações, a causa da morte foi apontada como afogamento após perícia realizada no Instituto Médico-Legal. Os relatos dela foram publicados pelo jornal Extra (RJ).

"Ontem eu chorei o dia todo mesmo sem saber, tem coisas que a gente sente, né? Queria abrir sua mala e cheirar uma blusa sua mas não fiz porque não quero que o seu cheiro saia das coisas, porque agora não tem mais volta. Se eu fecho os olhos, consigo ouvir sua voz, consigo sentir o seu abraço que era muuuuito apertado", disse ela.

"De você eu guardo só as memórias mais lindas e os melhores aprendizados. Eu tive o melhor pai do mundo. Dói muito saber que você não vai me ver formada, não vai me ver casando e que não vamos fazer aquela viagem que planejávamos. Te amo além dessa vida", complementou.

PUBLICIDADE

O empresário passava um fim de semana em Ilha Grande, destino turístico de Angra dos Reis, com a ex-mulher, Cristiane Nogueira, de 48 anos. O casal saiu para um passeio. Eles pegaram emprestado de um amigo a embarcação, que já havia pertencido a Leonardo. Os dois informaram que veriam o pôr do sol numa ilha próxima. Desde a saída, a família não conseguiu mais contato com eles.

O corpo de Leonardo será cremado, segundo informações da família. O corpo da ex-mulher de Leonardo foi reconhecido inicialmente pela família por fotos por causa das várias tatuagens dela.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE