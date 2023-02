Tebet fica ilhada no Guarujá após fortes chuvas e não acompanha Lula em sobrevoo pelo litoral paulista

Apoie o 247

247 - A ministra do Planejamento, Simone Tebet, não irá acompanhar a vistoria que será feita nesta segunda-feira (20) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), juntamente com outros integrantes do primeiro escalão do governo federal, junto aos municípios do litoral paulista afetados pelas fortes chuvas que caem na região. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Tebet está no Guarujá e os bloqueios nas rodovias provocados pelas chuvas impedem o deslocamento pela região.

Tebet viajou para o Guarujá, onde tem um apartamento, para passar o feriado de Carnaval. Ainda segundo a reportagem, a ministra também avaliou que, “por ser de uma área meio, e não finalística, não valeria o custo de alugar uma aeronave”. Ela, porém, tem conversado com outros ministros, autoridades e parlamentares para colocar a pasta sob sua responsabilidade à disposição.

