Técnica de enfermagem que fingiu aplicar vacina em idoso é indiciada pela Polícia Civil

247 - A técnica de enfermagem afastada pela prefeitura de Niterói por fingir aplicar vacina em um idoso de 90 anos no posto drive-thru da Universidade Federal Fluminense (UFF), prestou depoimento na 76ª DP (Niterói) e foi indiciada pela Polícia Civil por peculato (crime que consiste na subtração ou desvio por parte de um funcionário público de um bem que ele tem acesso por conta do cargo que ocupa) e infração de medida sanitária preventiva (infringir determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa). Em depoimento prestado na delegacia, a técnica alegou cansaço para não ter aplicado a vacina corretamente no idoso. A informação é do jornal O Globo.

Agora, segundo o delegado titular da 76ª DP, Luiz Henrique Pereira, o próximo passo da Polícia Civil será relatar o inquérito.

