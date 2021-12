Técnico em enfermagem tenta passar a mão em colega de trabalho que dormia em hospital de SP

Apoie o 247

247 - Um técnico em enfermagem de 46 anos foi indiciado por importunação sexual e estupro de vulnerável após tentar passar a mão em uma colega de trabalho em um hospital de Peruíbe, no litoral de São Paulo, enquanto ela dormia. A Polícia Civil concluiu que sete mulheres foram vítimas dele na unidade, além de uma adolescente que foi estuprada, filha de uma ex-namorada dele. A reportagem é do portal G1.

As imagens, registradas por uma colega de trabalho dele, mostram o suspeito deitado em um colchão no chão da sala de descanso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, e outra funcionária dormindo em uma cama próxima. No vídeo, é possível vê-lo colocando a mão na cama de cima, por baixo do cobertor dele, para passar a mão na mulher.

No vídeo obtido pela reportagem, é possível ver que o homem faz uma espécie de 'túnel' com o próprio cobertor para camuflar o braço e a mão, enquanto pratica o assédio. Conforme a investigação, o suspeito aproveitava quando as mulheres estavam dormindo na sala para passar a mão nas partes íntimas delas, como seios, nádegas e genitais.

