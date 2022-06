“Temos em Minas um governador subserviente a Bolsonaro”, diz André Quintão

O deputado estadual André Quintão (PT) destacou a importância da aliança com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), para o palanque de Lula e Alckmin edit

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato a vice-governador na chapa de Alexandre Kalil (PSD), o deputado estadual André Quintão (PT) participou do programa Giro das Onze, da TV 247, e analisou a conjuntura política e eleitoral.

Segundo ele, o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), “é subserviente ao presidente Bolsonaro”.

“A maior ou menor aproximação varia em função maior ou menor popularidade do presidente. Mas sempre é bom lembrar que a visão econômica do governador Zema é muito similar à empreendida pelo ministro Paulo Guedes e por Bolsonaro. É a política do estado mínimo, das privatizações de redução da oferta de serviços públicos. Teremos que construir uma alternativa para o Estado e também para contribuir para o projeto nacional”, frisou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quintão disse que o estado “é absolutamente refém de uma mineração predatória”, que “não incentiva as vocações regionais e o desenvolvimento sustentável”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a eleição presidencial, o parlamentar afirmou que “estamos vivendo no Brasil uma encruzilhada entre civilização ou barbárie”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nesse momento é fundamental nós convergirmos forças democráticas sociais num processo e num projeto de recuperação econômica, social devido a uma grande e grave crise econômica, associada a uma inflação de alimentos e também os efeitos perversos da pandemia. Essa esperança foi resgatada com a pré-candidatura do ex-presidente Lula”, frisou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE