Temporal com ventos de 95 km/h derruba estrutura de festa universitária no interior de SP e deixa um morto (vídeo)

247 - Um forte temporal com ventos que chegaram a 95 km/h provocou o desabamento da estrutura metálica de um hangar durante uma festa universitária em Regente Feijó (SP), na madrugada deste domingo (2). Segundo informações do g1, o evento era organizado pela comissão de formatura de estudantes de medicina e acontecia no Aeropark Clube de Voo Desportivo, onde uma grande estrutura havia sido montada para a celebração.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o vendaval começou por volta das 2h e atingiu em cheio o local da festa, derrubando o teto metálico e provocando pânico entre os participantes. Um homem de 47 anos morreu, e outras 40 pessoas precisaram de atendimento médico. Dessas, três permanecem internadas em hospitais da região, com ferimentos de maior gravidade.

Testemunhas relataram que o vento começou de forma súbita, levantando objetos e derrubando parte das estruturas antes que o público pudesse se proteger. O hangar, usado como área de convivência e pista de dança, foi totalmente comprometido com a força das rajadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram mobilizadas logo após o colapso. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde em Presidente Prudente e Regente Feijó.

Ainda segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento registradas na região superaram a média esperada para o período e provocaram danos também em outros pontos da cidade, como queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A Prefeitura de Regente Feijó informou que acompanha o caso e presta apoio às vítimas e familiares. A comissão de formatura ainda não se pronunciou oficialmente sobre o acidente.

O órgão estadual reforçou o alerta para temporais intensos nas próximas horas em diversas regiões do interior paulista, com risco de ventos fortes e descargas elétricas.



