Temporal deixa 43 pontos de alagamento na cidade de São Paulo

247, com Agência Brasil — A cidade de São Paulo foi atingida por uma forte chuva, na tarde desta terça-feira, 7, que deixou pelo menos 43 pontos de alagamento (às 17h), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE). 28 deles continuam intransitáveis.

Estes pontos de alagamento ocorrem em algumas das principais avenidas da cidade como a 23 de Maio, Nações Unidas, Guarapiranga, Professor Luiz Ignacio de Anhaia Mello, Alcântara Machado, Pompeia, Francisco Morato e Corifeu de Azevedo Marques. Apesar da diminuição da chuva, a cidade permanece em estado de atenção para alagamentos.

Todas as regiões da capital paulista estão em estado de atenção, enquanto Itaquera, na zona leste, enfrenta o estado de alerta (nível máximo), pelo transbordamento do rio Verde, na rua Cunha Porã.

Agora: São Paulo enfrenta forte chuva e alagamento. #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/u9fKNxv1yD — SBT Sergipe (@sbtsergipefc) February 7, 2023

O centro e zona leste foram as regiões mais atingidas. Na região central, havia sete pontos de alagamentos, sendo três deles intransitáveis, enquanto na zona leste, o CGE computava nove pontos de alagamentos intransitáveis, sendo cinco apenas na Mooca, e quatro pontos transitáveis.

Por causa do temporal, a prefeitura paulistana anunciou a suspensão do rodízio municipal para veículos nesta tarde.

RODÍZIO SUSPENSO EM SP APÓS TEMPORAL │ A prefeitura de São Paulo divulgou o comunicado nesta terça-feira. A suspensão vale para o rodízio da parte da tarde. A forte chuva que atinge a cidade de São Paulo já causou mais de 30 pontos de alagamento.#Chuva #SãoPaulo #NoArNaCBN pic.twitter.com/spLjWzhJm8 — Rádio CBN (@CBNoficial) February 7, 2023

O Corpo de Bombeiros informou que entre meia-noite e 16h50 foram atendidos 13 chamados de queda de árvores e 132 para enchentes. Até este momento, o órgão não registrou vítimas.

As chuvas afetaram também a circulação de trens da linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Segundo a companhia, houve registro de pontos de alagamentos na linha, o que provocou interrupção da circulação de trens no período das 13h10 às 16h05, entre as estações Francisco Morato e Botujuru, com pequeno deslizamento de terra sobre a via. Por causa desse problema, o sistema Paese de ônibus foi acionado para atender os passageiros.

🎥 Chuva em São Paulo causa alagamento, deixa mulher ilhada em carro e põe capital em estado de atenção pic.twitter.com/jLhaLdBno9 — UOL (@UOL) February 8, 2023

A Infraero também informou que o Aeroporto de Congonhas opera neste momento por instrumentos em razão do temporal. Até o momento, dois voos precisaram ser alternados para os aeroportos de Guarulhos e de Campinas.

