Temporal no Rio obriga Pitty a interromper show no Morro da Urca; público fica ilhado (vídeo)

Agenda do Poder - A cantora Pitty teve que encerrar o seu show no Morro da Urca, Zona Sul do Rio, por causa da chuva forte que caiu na cidade na madrugada deste domingo (21). Os bondinhos do Pão de Açúcar ficaram parados e algumas pessoas ficaram presas esperando a liberação.

Nas redes sociais, fãs da cantora mostram o momento em que Pitty anuncia o fim da apresentação: “Me informaram que não dá para continuar o show por questões de segurança. Quero dizer o quanto estou frustrada com isso. Dito isso, queria pedir desculpas e agradecer pela presença”, disse no palco.

Os fãs que foram ao show da cantora contaram o pânico que foi estar no Morro da Urca durante a chuva: “Meu Deus que sufoco que foi esse show da Pitty, simplesmente ficamos isolados no Morro da Urca no meio de uma tormenta”, postou um.

“Pitty parou o show e se preocupou com a galera, tentou continuar mas não rolou, se explicou muito, mas a gente entende, estávamos todos correndo risco”, falou outro.

“Show cancelado, presa lá no alto por quase 3 horas no alto do morro da Urca ouvindo os raios e relâmpagos super pertos. Nunca mais invento de ir em show assim sem pensar melhor antes”, reclamou uma internauta.

O evento, que tinha a participação de outros artistas, estava previsto para começar às 22h e acabar às 4h. Em nota, o Parque Bondinho Pão de Açúcar informou que suspendeu as operações do teleférico por aproximadamente 1 hora por causa da chuva forte e também para garantir a segurança dos visitantes.

Por questões de segurança, devido ao mau tempo no Rio de Janeiro, o show no Morro da Urca precisou ser encerrado antes do previsto 🫤pic.twitter.com/yQn8dtjoMM — Update Pitty (@updatepitty) January 21, 2024

