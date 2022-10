Terrorista bolsonarista ameaça atacar o Mackenzie para homenagear Roberto Jefferson

Apoie o 247

247 - A Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, suspendeu as aulas nesta sexta-feira (28) diante de uma ameaça de um atentado terrorista bolsonarista, em homenagem ao ex-deputado federal Roberto Jefferson.

Jefferson, no último domingo (23), atirou contra policiais federais, com fuzil e granadas, para resistir a um mandado de prisão expedido contra ele.

Em um grupo de WhatsApp - "Mack Verde e Amarelo" -, estudantes prometeram agir com violência contra alunos que participarão de ato nesta sexta (28) na universidade em prol da eleição do ex-presidente Lula (PT).

"Em nome de Bob Jeff [Roberto Jefferson], levarei meu fuzil", diz um deles. "Quem derrubar mais petista, eu pago uma dose", promete outro. Um terceiro pergunta: "pode ir armado?".

Prints das mensagens passaram a circular nesta quinta (27) entre alunos e funcionários do Mackenzie, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Já na noite de quinta, a instituição emitiu um comunicado dizendo que as aulas no campus Higienópolis estão suspensas em razão da cessão do espaço para a eleição. No primeiro turno, entretanto, a medida não foi adotada.

