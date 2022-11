Terrorista bolsonarista mata jovem de 28 anos em Belo Horizonte

Apoie o 247

247 - Um terrorista bolsonarista matou na noite de domingo (30) o jovem Pedro Henrique Dias Soares, 28, que participava de uma comemoração pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O jovem foi morto a tiros na garagem de sua casa no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte (MG). O suspeito criminoso não teve a identidade revelada pela Polícia Civil.

O bolsonarista, de 36 anos, ainda baleou outras quatro pessoas: duas mulheres de 47 anos, uma de 40 e uma criança de 12. O caso é investigado como crime de motivação política.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava sob o efeito de álcool e relatou aos agentes que "atirou aleatoriamente" ao sair de casa, segundo o jornal O Globo. "Em seguida, ele avistou a garagem em que Pedro e sua família comemoravam a vitória de Lula. A mãe, de 47 anos, e uma prima, de 12, decidiram abrir o portão da casa para festejar na rua. Foi quando o suspeito atirou nos três. Todos foram encaminhadas ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, mas o jovem não resistiu aos ferimentos no abdômen e no ombro".

