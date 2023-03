Teto do Osasco Plaza Shopping desaba (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Uma parte do teto do Osasco Plaza Shopping, na Grande São Paulo, desabou na tarde desta quarta-feira (8). Acima do teto, fica o estacionamento do centro de compras e havia veículos parados em algumas da vagas. Por isso, carros também desabaram sobre a praça de alimentação. Ainda não há informações sobre vítimas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o teto começa a soltar um pó branco, e um homem, que parece ser um segurança do shopping, leva uma lixeira amarela para baixo de onde o teto está cedendo e, de repente, ele desmorona. O local havia sido isolado minutos antes por causa de um gotejamento.

Veja o momento em que o teeto desaba:

Momento em que uma parte do Osasco Plaza Shopping desaba pic.twitter.com/spNQQSIx9B — Fora de Contexto 🗣️ (@ForaDiContexto) March 8, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.