Thiago Brennand recebe nova condenação à prisão por estupro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O empresário Thiago Brennand recebeu, nesta semana, uma nova condenação à prisão por estupro, informa a CNN Brasil. A sentença determina 8 anos de prisão e uma indenização de R$ 50 mil à vítima, cujo nome é mantido em sigilo.

A decisão é da juíza Raisa Alcântara Cruvinel Schneider, da 2ª Vara de Porto Feliz, e cabe recurso. Brennand é réu em nove processos, tendo sido condenado em três deles. A defesa do empresário conseguiu um acordo para encerrar outras duas ações, sendo que o restante ainda está em andamento.

continua após o anúncio

Brennand já havia sido condenado pela Justiça de São Paulo à prisão por estupro em outubro. Na ocasião, a sentença foi de 10 anos e seis meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em novembro, ele também foi condenado a um ano e oito meses em regime semiaberto, por agredir uma mulher em uma academia de luxo na capital paulista. Também foi determinado o pagamento de uma indenização de R$ 50 mil à vítima.

continua após o anúncio

O empresário está preso em São Paulo desde o fim de abril de 2023, após ter sido extraditado dos Emirados Árabes.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: