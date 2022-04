Tia de menina que sofreu acidente no carro alegórico diz que ela não corre risco de perder outra perna, mas estado é gravíssimo

Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, passou por cirurgia no Souza Aguiar e perdeu a perna no acidente edit

247 - Rosana, tia da menina que sofreu acidente com carro alegórico na saída do Sambódromo, disse que ela não corre risco de perder a outra perna. A informação foi repassada por médicos a familiares de Raquel Antunes da Silva, de 11 anos. A reportagem é do portal G1.

Raquel foi imprensada entre um poste e um carro alegórico da Em Cima da Hora. Por causa do acidente, ele precisou passar por uma cirurgia e perdeu uma das pernas. Grávida, a mãe de menina passou mal ao receber a notícia.

Ele segue internada em estado gravíssimo no Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade. A menina chegou a sofrer uma parada cardíaca e teve traumatismo no tórax.

Algumas testemunhas contaram que a menina subiu no carro alegórico da Em cima da Hora, que estava parado na rua. Quando o veículo começou a ser empurrado, a menina sofreu o acidente. Já uma amiga da família disse que a menina estava apenas perto do carro.

