Time de Lula e Chico Buarque vence partida contra os "amigos do MST"

Brasil de Fato - O jogo que reuniu os amigos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o cantor Chico Buarque contra integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) terminou em 2x1 na tarde deste domingo (22).

Logo no início do jogo, Lula abriu o placar com um gol de falta. O deputado federal Nilton Tatto (PT-SP) diminui pra o time do MST com um gol lindo no anglo. E quem finalizou, com o gol da vitória, foi Chico Buarque, de pênalti.

Para Juca Kfouri, uns dos árbitros da partida, o time do MST estava mais organizado dentro de campo, porém prevaleceu o talento do ex-presidente Lula e de Chico, que marcaram os gols da vitória.

Ao final da partida, o autor do gol do MST, Nilton Tatto, disse que o jogo foi uma celebração que representa a esquerda no Brasil, solidária e generosa. "Pra você ter uma ideia, tinham crianças, jovens, mais velhos no campo, mulheres, homens. E o gol que eu tive a alegria de fazer, ele é um gol que teve a marca mesmo da democracia e da generosidade que também tem na esquerda hoje, com passe do Juliano [Medeiros] do Psol", disse.

O jogo ocorreu no campo Dr. Sócrates Brasileiro, nome dado em homenagem ao ídolo da Democracia Corinthiana, em Guararema (SP). O local é onde funciona desde 2005 a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), maior centro de formação política do MST, que recebe milhares de militantes do Brasil e do mundo a cada ano.

Cerca de 4 mil pessoas acompanharam a partida, além de políticos, artistas, juristas e militantes de movimentos populares.

A filha do ex-presidente, Lurian Lula da Silva, também esteve presente. Para ela, o jogo é uma representação da luta para libertação de seu pai: "Ele estar livre pra gente já é uma simbologia, pra gente que sofreu muito, não só o povo brasileiro, mas a família em particular, que teve todo o sofrimento, as ofensas, as agressões. Então, pra gente, tem uma simbologia muito grande. É maravilhoso poder estar aqui com a família, com amigos e com ele".

Rosana Fernandes, da coordenação da ENFF, destacou a importância do evento. "É uma grande atividade futebolística que mistura futebol, arte e política, e faz parte do processo de formação que a escola organiza", explica Fernandes.

Trabalhadores de diferentes regiões do país vieram para assistir ao jogo. "Nesse momento é muito importante esse encontro, para celebrarmos a liberdade, para podermos dizer sim a democracia, para construirmos um projeto de sociedade. Mostramos que também podemos fazer isso jogando futebol e conversando sobre política"

Ao vivo em rádio, TV e nas redes sociais

A partida e as atividades do evento estão sendo transmitidas ao vivo pelo Brasil de Fato, pela TVT, e na Rádio Brasil Atual (FM 93,3 no litoral paulista, FM 98,9 na Grande São Paulo e FM 102,7 no noroeste paulista).

Para acompanhar pelo Brasil de Fato, acesse também nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram.