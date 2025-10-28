Tiros e bombas com drones: operação deixa 18 mortos e mais de 50 detidos

247 - A Operação Contenção, formada por pelo menos 2.500 agentes das forças de segurança do estado do Rio de Janeiro, foi deflagrada nesta terça-feira (28) com o objetivo de prender cerca de 100 traficantes do Comando Vermelho (CV). Pelo menos 18 suspeitos morreram em confronto, e 56 pessoas foram presas, de acordo com números parciais.

Os policiais foram para os complexos do Alemão e da Penha, um conjunto de 26 comunidades na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde, segundo as investigações, se refugiam chefes do CV do Rio e de outros estados. Traficantes deram tiros, deixaram barricadas em chamas, e lançaram bombas com drones. Outros fugiram pela parte alta da comunidade.

Nove agentes de segurança foram baleados - 2 morreram. Mais três pessoas inocentes foram baleadas: um homem em situação de rua foi atingido nas costas por uma bala perdida e levado para Getúlio Vargas. Outro baleado estava num ferro-velho, e uma mulher que estava em uma academia também foi ferida, mas já recebeu alta.

De acordo com o governo do estado, o Grupamento de Recapturas da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) também participa da megaoperação, com a missão de localizar e deter fugitivos do sistema prisional que aproveitaram o benefício da saidinha e não retornaram às unidades carcerárias no prazo determinado.

A ação, que conta ainda com o apoio de promotores do Ministério Público Estadual, é resultado de mais de um ano de investigação. As diligências foram iniciadas após a expedição de mandados de prisão e de busca e apreensão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Batizada de Operação Contenção, a ofensiva envolve policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) e de unidades operacionais da capital e da região metropolitana. A Polícia Civil também participa com agentes de delegacias especializadas e distritais, além de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.