Tiroteio deixa cinco feridos, incluindo bebê, em estação do metrô de SP

247 - Cinco pessoas ficaram feridas após um tiroteio na tarde deste sábado (30), na estação São Bento do metrô, na Linha 1-Azul, no Centro de São Paulo. Entre as vítimas está uma criança, socorrida por policiais que atuaram na ocorrência.

As informações são do g1. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência mobilizou cinco viaturas e envolveu equipes de resgate, policiais e funcionários do Metrô no atendimento às vítimas.

De acordo com a corporação, uma das pessoas socorridas é o pai da criança, um homem de 30 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e sofreu fratura no braço esquerdo, além de perfurações no abdome e na coxa esquerda. O homem foi levado para a Santa Casa.

Outras duas vítimas foram transportadas por equipes do Metrô. A quarta e a quinta vítimas foram atendidas e socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Até a atualização das informações, não havia detalhamento completo sobre o estado de saúde de todos os feridos.

Segundo o delegado Tom Blumer, do Garra/Dope, o caso teria começado durante uma tentativa de roubo. Um policial civil de folga, que estava na região fazendo compras, teria sido abordado por três criminosos, um deles armado.

"O policial reagiu e, na troca de tiros, três criminosos e mais dois passageiros foram alvejados [o pai e a criança]. Todos foram socorridos e estão bem, aparentemente."

Ainda conforme o delegado, um dos suspeitos foi detido e deverá ser autuado em flagrante por roubo circunstanciado. Outros dois criminosos conseguiram fugir e são procurados pelas forças de segurança.

Equipes do Garra/Dope, das polícias Militar e Civil e seguranças do Metrô fazem varreduras na região para tentar localizar os foragidos. A estação São Bento fica em uma área de grande circulação de pessoas no Centro da capital paulista.

"É uma região extremamente movimentada, principalmente no sábado, até por isso criminosos se aproveitam dessa situação para cometer crimes", afirmou o delegado.

A dinâmica exata do tiroteio ainda será investigada. As autoridades pretendem analisar imagens de câmeras de monitoramento, ouvir testemunhas e realizar perícia no local para identificar de onde partiram os disparos.

A respeito da origem dos tiros, Blumer afirmou que a investigação ainda está em andamento.

"Todas as medidas de Polícia Judiciária serão tomadas, inclusive a preservação do local, a verificação de eventuais testemunhas, câmeras de monitoramento, para que se estabeleça essa dinâmica, através do exame pericial para saber de onde partiram os tiros. Tudo será apurado."

O episódio provocou movimentação intensa de equipes de emergência e de segurança na estação. A apuração deverá esclarecer a participação dos envolvidos, as circunstâncias da tentativa de roubo e a sequência de disparos que deixou cinco pessoas feridas no metrô de São Paulo.