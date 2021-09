TJ de São Paulo autoriza Suzane Richthofen a deixar prisão para cursar faculdade

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou Suzane Von Richthofen a deixar a prisão para cursar faculdade.

Condenada a 39 anos pelo assassinato dos país, Suzane cumpre pena na Penitenciária Feminina de Tremembé. Ela está presa desde 2004 e obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015.

Ela foi aprovada para o curso de Farmácia na Universidade Anhanguera, em Taubaté. A decisão do desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, garate que Suzane possa deixar a unidade prisional a partir das 17h e retornar às 23h55.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, em 2016, a justiça já havia autorizado a saída de Suzane para fazer faculdade presencial, mas ela não tinha como arcar com a mensalidade na época. Ela prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para presos e obteve nota para concorrer a uma vaga em cursos de ensino superior.

O Ministério Público foi contra a autorização, argumentando que a segurança dela não poderia estar garantida.

