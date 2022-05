TJ determina inclusão de homens trans em programa de distribuição de absorventes na cidade de SP

A lei excluía pessoas classificadas como mulheres ao nascer, mas que se identificavam com outros gêneros edit

247 - A Prefeitura de São Paulo deve incluir homens trans em que institui o Programa de Distribuição de Absorventes Descartáveis e itens de higiene nas escolas municipais. Foi o que determinou o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (TJ-SP) decidiu nesta quarta-feira (11).

A lei, sancionada em julho de 2021, excluía pessoas classificadas como mulheres ao nascer, mas que se identificavam com outros gêneros. Como consequência, o PSOL entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no TJ.

O desembargador Matheus Fontes, relator da ação, destacou que a promoção da saúde e bem-estar "não comporta discriminações orientadas pelo sexo".

