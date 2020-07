TJ mantém sentença que obriga blogueiro bolsonarista a indenizar Glenn Greenwald

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustaquio Filho terá que pagar R$ 15 mil por danos morais ao editor do The Intercept por ter ofendido Arlene Greenwald, mãe do jornalista edit

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustaquio Filho no processo por ofensa contra a mãe do jornalista Glenn Greenwald.

Já condenado em primeira instância, Eustaquio terá que pagar R$ 15 mil por danos morais ao editor do The Intercept por ter ofendido Arlene Greenwald. A informação é de Mônica Bergamo.

Em agosto do ano passado, o bolsonarista afirmou que Glenn mentiu sobre o estado de saúde da mãe apenas para acelerar a concessão de visto para os filhos menores e, assim, partir com eles para os EUA. A mãe de Glenn Greenwald morreu vítima de câncer em dezembro do ano passado.

