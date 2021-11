TJ mantém suspenso processo contra deputado Fernando Cury, que assediou Isa Penna

Fernando Cury foi denunciado por importunação sexual no episódio em que foi flagrado apalpando o seio da deputada estadual Isa Penna edit

Metrópoles - A 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a suspensão do processo disciplinar aberto pelo Cidadania contra o deputado estadual de São Paulo Fernando Cury, que apalpou o seio de Isa Penna (PSol) contra a vontade dela e durante sessão parlamentar.

O episódio de importunação sexual ocorreu em dezembro do ano passado, no plenário da Casa, e foi gravado.

Os magistrados entenderam que é irregular o fato de a representação contra o deputado estadual ter sido remetida diretamente ao Diretório Nacional do Cidadania. “As normas internas atribuem competência para o seu recebimento, processamento e julgamento a órgãos da instância partidária regional”, informa trecho do acórdão publicado nesta terça-feira (16/11).

