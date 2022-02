TJSP manda Doria indenizar Marisa Monte e Arnaldo Antunes por música

Apoie o 247

Metrópoles - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que o governador, João Doria (PSDB), deve pagar R$ 10 mil a Marisa Monte e a Arnaldo Antunes por ter utilizado a música “Ainda Bem” em um vídeo institucional em 2017.

Na época, Doria era prefeito da cidade de São Paulo e utilizou a canção sem pedir autorização aos músicos. O político também deverá pagar R$ 20 mil para as empresas Monte Songs, Rosa Celeste e Monte Criação e Produção, que detêm os direitos da canção – o valor deverá ser dividido entre as três.

No processo, a defesa de Doria argumentou que a música estava tocando durante em evento promovido pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a Nike no Parque do Ibirapuera, e que o momento foi gravado e postado nas redes sociais.

