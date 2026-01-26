Torcedor morre após ser atropelado por caminhão da PM na Neo Química Arena

247- Um torcedor de 37 anos morreu após ser atropelado por um caminhão blindado da Tropa de Choque da Polícia Militar no estacionamento da Neo Química Arena, na Zona Leste de São Paulo, na tarde de domingo (25). O acidente ocorreu nas imediações do estádio do Corinthians, enquanto acontecia a partida entre Santos e Bragantino, válida pelo Campeonato Paulista.

As informações são do G1. Segundo a apuração, a vítima morreu no local, sem tempo para ser socorrida. O torcedor foi identificado como Alex Nunes Pinheiro do Carmo, de 37 anos. Ele estava próximo ao portão "O", acesso geralmente utilizado por torcidas organizadas, quando foi atingido pelo veículo da Polícia Militar.

De acordo com as informações obtidas, o caminhão blindado realizava uma manobra no estacionamento do estádio como parte da operação de acompanhamento dos torcedores. O policial que conduzia a viatura não teria percebido a presença de Alex à frente do veículo.

A vítima estaria posicionada a cerca de dois metros da parte dianteira do caminhão, em um ponto cego que impossibilitou sua visualização pelo condutor. O veículo é de grande porte e altura elevada, o que contribui para a formação desse tipo de área sem visibilidade direta. Ainda segundo a apuração, o motorista fica a aproximadamente três metros do chão quando está no posto de condução.

Equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia e remoção do corpo. O caso foi inicialmente registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

Em nota oficial, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) lamentou a morte do torcedor e informou que todas as circunstâncias do atropelamento estão sendo apuradas. Segundo o comunicado, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar o ocorrido e eventual responsabilização dos envolvidos.

Ainda conforme a SSP, o registro do caso foi feito no 24° Distrito Policial, na Ponte Rasa, e a investigação segue sob responsabilidade do 65° DP, em Artur Alvim. Exames periciais foram solicitados aos institutos de Criminalística e Médico Legal, e os laudos técnicos serão analisados assim que concluídos para a adoção das providências cabíveis na esfera criminal.

A Polícia Militar afirmou que permanece à disposição das autoridades responsáveis pela investigação e reiterou que o caso será tratado com rigor, respeitando os trâmites legais.