Torneio de chupar melancia acaba em morte em piscina de famoso Thermas em SP

247 - Um hóspede de 37 anos morreu nesta quinta-feira (11) após sofrer parada cardiorrespiratória durante uma atividade recreativa no São Pedro Thermas Resort, em São Pedro, no interior de São Paulo. A confirmação da morte foi feita pelo próprio estabelecimento. As informações iniciais foram publicadas pela CNN Brasil.

Segundo o resort, a equipe de socorristas iniciou imediatamente os procedimentos de emergência e acionou uma ambulância. O homem foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu. O empreendimento afirmou estar oferecendo apoio à família e lamentou o ocorrido.

Testemunha descreve competição envolvendo melancia

Uma hóspede que presenciou o episódio disse que a dinâmica realizada no momento do mal súbito era uma competição apelidada de “Boca na Melancia”, que consistia, segundo ela, em determinar “quem comia melancia mais rápido”.

A testemunha relatou ainda que o prêmio seria uma porção de batata frita e que o homem teria engasgado:

"Aparentemente, ele engasgou. Os guarda-vidas fizeram massagem de reanimação até os bombeiros chegarem, mas ele não reagiu."

O resort, porém, não confirmou os detalhes da atividade e afirmou que a causa do episódio foi um mal súbito, e não engasgamento. A assessoria não especificou qual dinâmica estava sendo desenvolvida no momento.

Resort diz que seguiu todos os protocolos de emergência

Em nota, o São Pedro Thermas Resort informou que a equipe ativou imediatamente os procedimentos de urgência, prestando os primeiros socorros antes da chegada da ambulância. O local afirmou estar em contato direto com os familiares do hóspede e que tem prestado acolhimento e suporte.